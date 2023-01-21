【詐騙個案】保特遭投資公司詐騙近億 戶口僅剩不足10萬存款？

牙買加飛人保特在全球短跑界稱霸10年，拿過8面奧運金牌，儘管在2017年決定退休，但運動員生涯累積的身家仍然相當豐厚。然而近日卻傳出其遭私人投資公司詐騙的新聞，根據外媒報導，保特聲稱懷疑該公司從其儲蓄戶口偷走超過1,000萬英鎊，目前該戶口僅剩不足1萬英鎊存款。

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據悉保特勒令10日內歸還款項，否則將採取法律行動控訴投資公司。保特代表律師Linton Gordon表示，帳戶裡的資金是作為保特及其父母的退休金，保特在月初查看儲蓄戶口的餘額時，發現只剩僅約9,700英鎊（約9.4萬元），消失金額達劇1,000萬英鎊（約9,672萬元）。而涉事私人投資公司Stocks & Securities則發布聲明表示，公司得知一位前職員的詐欺行徑，且已經將事件通知執法單位，同時已採取相關措施保全資產及強化內部行為守則，其後未有再補充更多消息。

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據財經雜誌《福布斯》早前估計，運動生涯擁有100公尺9秒58、200公尺19秒19以及400公尺接力36秒84世界紀錄的保特，其身家約為3,100萬美元（約2.42億元），而是次事件直接令其身家蒸發一半。

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撰文：鄭日棱