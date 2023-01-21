【活動優惠】PayMe年三十起推「全民 PayMe 大派利是」 各區掃QR Code即有機獲88元利是或限量版NFT

滙豐旗下電子錢包PayMe推出「全民PayMe大派利是」賀年活動，由今日（ 21 日）起至2月18日，PayMe用戶只需透過手機掃描位於銅鑼灣英光大廈、旺角電腦中心及多個巴士站廣告牌上的QR碼，便會進入抽獎網頁，除了可玩AR遊戲求籤一次外，更有機會獲得限量版NFT或高達88元開運利是。每位用戶在推廣期內每日最多可求籤一次。

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PayMe開運利是的金額分別為88、28、18、9、8、6、5以及3元，用戶每日最多求籤一次。在1月21日至24日期間，參加者如在不同的廣告牌位置參與遊戲，則每日可參與兩次，所獲得的金額可於全港超過5萬間網上及實體接受PayMe付款的商店當折扣使用。

活動細節：

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此外，由1月21日起，中環滙豐總行大廈外牆將上演全新賀年燈光匯演，PayMe喵大仙將聯同其他新年造型吉祥物為大家送上祝福。

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撰文：鄭日棱