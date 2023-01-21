美國財政部指 G7同意3月審查俄油價格上限

為限制俄羅斯獲得戰爭資金，七國集團（G7）去年與多個國家達成協議，為俄羅斯出口石油設定價格上限。美國財政部表示，G7官員已同意於3月審查俄油價格。相關時間較原計劃遲，但被指能更好地評估市場反應。

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G7、歐盟及澳洲於去年12月5日，規定各國購買俄羅斯出口石油價格，不能超過每桶60美元（約468港元）。G7原定下月內審查價格上限，美國財政部周五（20日）表示，G7官員已同意在今年3月時，審查俄羅斯石油出口價格上限水平。

G7原定於下月5日再為俄羅斯柴油等商品，制定價格上限。美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）在視像會議後表示，集團官員一致認為鑒於產品交易市場價格範圍掛方案，延遲能更好地評估精煉產品的價格上線政策。

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財政部官員表示，為石油價格設定上限有兩個目標，一是透過對中國和印度等大國購買的石油進行制度化的大幅折扣，削減俄羅斯收入；二是確保全球石油市場供應充足。

財政部亦指，3月審查允許聯盟在實施精煉品價格上限後，評估全球市場的發展，並了解歐盟對原有價格上限的技術審查情況。

責任編輯：李俊儀