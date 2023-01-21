【交通資訊】年三十晚特別交通安排 港鐵所有本地鐵路綫將通宵行駛

年三十晚，因應市民外出需求，港鐵宣佈今晚所有本地鐵路綫會通宵行駛，機場快綫，迪士尼綫及東鐵綫往返落馬洲站車程除外。

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其中港島綫、荃灣綫及觀塘綫會於晚上8時起加密班次。另外，輕鐵7條路綫，包括505、507、610、614P、615P、706及751，亦會通宵行駛。至於港鐵巴士506、K51及K54，今晚會延長服務時間至凌晨12時45分至1時50分不等。

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撰文：鄭日棱