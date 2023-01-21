法國國防預算將大增4成 馬克龍直言和平年代結束

法國總統馬克龍近日到訪法國西南部空軍基地，期間表示法國將大幅增加國防預算。馬克龍透露，法國下一個7年的國防預算將提升至4,130億歐元（約3.5萬億港元）。馬克龍指，法國需改造部隊，坦誠由於俄烏戰爭爆發，和平年代已經不再。

西方未達成協議向烏提供坦克 美料難以年內完全驅逐俄軍 【下一頁】

馬克龍周五（20日）到訪西南部Mont-de-Marsan空軍基地，期間向士兵發表講話指，法國2024至2030年的國防預算為4,130億歐元，金額較上一個7年計劃的2,950億歐元（約2.5萬億歐元）大增4成。

馬克龍表示，法國必須首先對軍隊進行維護及補給，然後再進行改造。他指當局不能用更多的資源做同樣的事情，必須做得更好且不同。他指法國軍隊需轉向應對高強度衝突戰略，當局在無人機和軍事情報方面投放大量資源，承認近期俄烏戰爭暴露相關方面是法國國防弱點。

波蘭或自行援德製主戰坦克 美增近200億軍援 【下一頁】

馬克龍承認，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，冷戰結束後的和平年代已不復存在。他指增加國防預算是旨在重建軍隊，保障法國自由、安全、繁榮及其世界地位。隨著戰爭發生變化，法國需做好準備迎接危機，需提前進行一場改革。

由於未能成功俄烏戰爭爆發，法國軍事情報部門負責人Gen Eric Vidaud在戰爭爆發一個後就宣布辭職。馬克龍表示，法國需提供應對網絡攻擊的能力，軍事情報預算將增加近6成。當局亦會密切關注印太地區帶來的威脅。

俄烏戰爭已改變歐洲多國國防政策，瑞典及芬蘭此前亦宣布大幅增加軍事預算，北約各成員國亦同意，從2024年起的國防開支為各國GDP 2%，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）更承諾將增至2.5%。日本上月亦宣布增加國防預算，首相岸田文雄更形容，現時為二戰以來最嚴峻及複雜的環境。

責任編輯：李俊儀