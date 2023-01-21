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【收購twitter】馬斯克拍賣Twitter總部物品 Logo藍鳥雕塑以10萬美元售出

環球政經 16:57 2023/01/21

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馬斯克（Elon Musk）在收購Twitter之後搞作不斷，最近他又將Twitter 舊金山總部家具、裝飾品、廚房家電等物品進行拍賣 ，當中Twitter Logo的藍鳥雕塑 以10萬美元（78萬元）售出。

欠債權人至少34億美元 Genesis申請破產【下一頁

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

這場線上拍賣持續24小時多，631項拍賣物品包括濃縮咖啡機（espresso machines）、人體工學辦公桌、電視、自行車充電站、披薩烤箱、10英尺高的藍鳥標誌霓虹燈以及形狀像@符號的花盆擺飾等。當中10英尺高的藍鳥標誌霓虹燈亦以4萬美元售出（31.2萬元）

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

馬斯克去年12月表示，著手為陷入困境的Twitter找新執行長之際，大幅削減支出已補救公司糟糕的財務狀況。反覆無常的億萬富翁當時在某直播聊天論壇說，如果沒有這些改變如解僱逾半員工，Twitter每年會損失30億美元（234億元）。

【手機程式】2022全球十大熱門下載App排行榜 TikTok連續3年奪冠 Facebook跌到第8名【下一頁

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撰文：鄭日棱

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