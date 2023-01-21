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【福利津貼】社會福利署宣佈將多項福利津貼上調3.7% 預計每年額外支出22億6,200萬元 將惠及約150萬人

環球政經 22:34 2023/01/21

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社會福利署公布，多項福利津貼因應社會保障援助物價指數變動而上調3.7%，2月1日生效。有關調整惠及約150萬人，政府為此每年額外投放約22億6,200萬元。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

綜合社會保障援助計劃的標準項目金額、公共福利金計劃下的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額劃一調高3.7%。高齡津貼和長者生活津貼均包括廣東、福建計劃津貼。政府早前按機制建議因應物價指數變動而調高福利津貼金額，已獲立法會財務委員會通過。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

另外，署方表示，根據既定機制，綜援計劃租金津貼最高金額本應按指數變動，由2月1日起相應下調。然而，新冠疫情變化、經濟狀況和外圍環境均會影響香港短期內的經濟增長，且綜援受助人屬最需要經濟援助的一群，政府把租金津貼最高金額維持在現行水平。

【手機程式】2022全球十大熱門下載App排行榜 TikTok連續3年奪冠 Facebook跌到第8名【下一頁

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撰文：鄭日棱

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長者生活津貼 經濟狀況 綜援 社會福利 社會福利署

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