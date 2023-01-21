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【交通資訊】九巴年三十晚特別服務安排 38條線將調整服務時間及加密班次

理財智慧 18:38 2023/01/21

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農曆新年將至，九巴將於大除夕夜（1月21日）起，三十八條巴士路線有特別服務安排，包括調整服務時間及加密班次，根據九巴資料，詳情如下。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

    點擊圖片放大
    +2

九巴亦宣佈將會一連十五日開辦路線63R以接載市民前往大埔林村許願樹，服務時間將直至2月5日為止， 乘客以相同成人八達通或電子支付方式，乘搭九巴路線72X、73X、74D、74X、75X或271後，於指定巴士站轉乘路線63R，或在回程時先乘搭路線63R，再轉乘上述6條九巴路線往市區方向，第2程車資可減1元。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進

【交通資訊】年三十晚特別交通安排 港鐵所有本地鐵路綫將通宵行駛【下一頁

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撰文：鄭日棱

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交通 經濟 巴士 農曆新年 九巴

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