【交通資訊】九巴年三十晚特別服務安排 38條線將調整服務時間及加密班次

農曆新年將至，九巴將於大除夕夜（1月21日）起，三十八條巴士路線有特別服務安排，包括調整服務時間及加密班次，根據九巴資料，詳情如下。

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九巴亦宣佈將會一連十五日開辦路線63R以接載市民前往大埔林村許願樹，服務時間將直至2月5日為止， 乘客以相同成人八達通或電子支付方式，乘搭九巴路線72X、73X、74D、74X、75X或271後，於指定巴士站轉乘路線63R，或在回程時先乘搭路線63R，再轉乘上述6條九巴路線往市區方向，第2程車資可減1元。

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撰文：鄭日棱