法官指特朗普控希拉莉訴訟無根據 需賠近733萬

美國前總統特朗普去年入稟法院，起訴2016年大選對手希拉莉，指對方選前捏造他與俄羅斯勾結。美國法院裁定，特朗普對希拉莉提出的訴訟毫無根據，並判決特朗普律師團隊需賠款近94萬美元（約733萬港元）。該法官形容，特朗普是出於不正當目的提出訴訟。

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美國佛羅里達州法官Donald M. Middlebrooks裁定，特朗普（Donald Trump）對希拉莉（Hillary Clinton）等人提出的訴訟毫無意義（frivolous）。他在判詞中表示，特朗普是出於政治目的提出訴訟，是濫用法庭的表現，不但破壞法制，亦妨礙爭議。

Donald M. Middlebrooks更指，特朗普過往亦曾多次利用法院報復政治對手，且都具備含有發表挑釁性言論、攻擊政治對手及缺乏法律分析的特點。他形容，特朗普是一個老練的訴訟當事人，非常清楚自己的行為帶來的影響。

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Donald M. Middlebrooks在長達46頁的文件中表示，法庭面臨本不應提起的訴訟，在事實和法律上都是毫無根據。他駁回案件後，判處特朗普及其首席律師Alina Habba需承擔訴訟費等，共賠款近94萬美元。

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責任編輯：李俊儀