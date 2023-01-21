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新西蘭教育部長將接任總理 稱將繼續阿德恩內閣重組計劃

環球社會熱點 13:52 2023/01/21

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新西蘭總理阿德恩本周突然宣布辭職，下月初正式離任。新西蘭工黨舉行會議，確認現任教育部長希普金斯將接任成新一任總理，他指將繼續推進阿德恩提議的內閣重組。希普金斯於2020年中曾擔任衛生部長，在帶領新西蘭對抗疫情而廣為人知。

新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家 【下一頁】

現年44歲的希普金斯（Chris Hipkins）周六（21日）成工黨唯一候選人，將於周日（22日）核心小組會議上，正式被確認成新任總理，接替即將離任的阿德恩（Jacinda Ardern）。

希普金斯在新聞發布會上表示，認為工黨是一支非常強大的團隊，對能與一群真正致力為新西蘭民眾服務的出色人士一起工作，感到非常幸運。希普金斯亦指，將繼續推進阿德恩提議的內閣重組計劃，但財政部長羅伯遜（Grant Robertson）料將留任原職。

希普金斯透露，已與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）交談。阿爾巴尼斯亦在社交平台Twitter上指，兩人進行了熱烈的討論。

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希普金斯於2008年首次當選成為工黨議員，於2020年7月被任命為衛生部長，因帶領新西蘭抗疫而廣為人知。他現時為警務、教育及公共服務部部長，同時亦是眾議院領袖。新西蘭媒體《Stuff》周五（19日）民調發現，希普金斯是最受歡迎的潛在候選人，支持率達26%。

新西蘭將於今年10月14日舉行大選，部分民意調查顯示，執政工黨支持率落後於反對黨新西蘭國家黨（New Zealand National Party）。阿德恩需將向總督遞交辭呈，希普金斯若獲得確認，將擔任總理直至工黨任期完結。

責任編輯：李俊儀

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