【日圓走勢】四原因拆解日央行換屆前政策轉向機會微　為何圓滙短綫走低空間有限？

日本央行在今年首次議息仍偏「鴿」，行長黑田東彥也表示將繼續超寬鬆貨幣政策。分析指，黑田東彥任期結束前的3月議息，貨幣政策出現逆轉的機會微，然而，市場仍押注「收益率曲線控制（YCC）」或提前結束，將抑制日圓滙價走低的空間。

3月9至10日議息為日央行換屆前最後一次議息，美銀表示，不能排除政策逆轉，但機率較細，主因4大原因：1） 日本財政年度在3月底完結，時間敏感，2）新的日本央行領導層屈時已獲得國會的確認，令現任政權有如「跛腳鴨」（意指因任期快滿而失去政治影響力的政界人士），3）春鬥（即是每年春季左右勞工主要為了提高薪資與改善工作條件而發動的勞工運動）的結果未明，因通常在3月中前不會公布初步結果，4）黑田東彥最近對YCC的防禦加倍下注，認為這也反映副行长若田部正澄反對進一步政策正常化。

料新的日央行班子對政策逆轉審慎

美銀認為，YCC移除只是時間問題。雖然政策決定不變和繼續大規模買債，有助於降低整個收益率曲綫的利率，但尚不清楚最終能否有效抑制，因為「工具」的成功取決於金融機構的參與，這可能會因缺乏抵押品、資產負債表方面的考慮而受到限制。

美銀指，在基本情況下，海外增長憂慮及本地消費放緩，可能令新的日央行班子對於進一步政策轉向審慎，令政策轉向或延至2024年中才發生。

然而，1）通脹和通脹相關數據持續走強， 2）對市場運作的擔憂尚未解決，以及 3）首相岸田文雄或更傾向於更靈活的日本央行，暗示貨幣政策框架存在提早變化的風險，到今年夏季，即4月至7月期間有機會結束YCC 和負利率政策（NIRP）。因此，該行認為提前取消YCC的風險高。

若取消YCC和NIRP 圓滙或走強至125

短綫而言，基於政策不確定，將受制日圓滙價貶值空間。雖然日央行宣布維持利率不變，但日圓的市場情緒不會逆轉，固定收益市場仍押注日央行最終將退出YCC及NIRP，以及新一任日央行行長可能在4月接替黑田東彥後宣布加息。同時，圓滙走低可能會觸發資金沽美元，買日圓，尤其是日本出口商在財政年度結束前需要購買日圓。

中綫而言，一旦日本央行最終取消YCC和NIRP，可能會提振日元滙價走強至125，並可能到今年下半年才回到135水平。

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編輯：袁諾曦

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