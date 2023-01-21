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【美債上限】耶倫警告：若美國債務違約　經濟衰退不可避免

股市 12:02 2023/01/21

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耶倫警告：若美國債務違約　經濟衰退不可避免

美國財政部長耶倫表示，財政部沒有將部份債務償付擺在更優先的位置，任何不履行償付義務的行為都是違約，無疑會引發經濟衰退，許多人會失業，而借貸成本也會上升。

耶倫表示，國會實在無法就履行債務義務進行談判，並
稱美國財政體系的建立是為了在到期時按時支付所有的債務，而不是為了優先支付某種支出。

耶倫於上周四致函國會兩黨領袖稱，聯邦債務已達上限，財政部已開始採取特別措施以避免政府支付違約。她此前曾指，特別措施可能會讓財政部的償付支撐到6月中，但她警告這估計「存在相當大的不確定性」。

財政部此前指，美國政府周四達31.4萬億美元債務上限，但財政部有兩項額外措施，可騰出3500億美元額外貸款能力，亦會暫停向公共服務退休基金支付1430億美元，亦會暫停支付其他基金，以保留現金，相當於有5000億美元可動用。

耶倫又指，違約「最低限度」會引發債務評級下調，削弱美元作為世界儲備貨幣的地位，因其他國家政府對美國的償付能力失去信心。

相關文章：

【美國經濟】耶倫：通脹正下降　供應鏈問題已好轉　料租金未來6個月大幅下降

【美債上限】美國民主黨擬將債務上限提高2.5萬億美元

編輯：袁諾曦

美國 經濟
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