【投行人工】大摩CEO高聞去年年薪縮水10%　被摩通戴蒙「爬頭」

▲ 大摩CEO高聞去年年薪縮水10% 被摩通戴蒙「爬頭」

去年環球經濟環境不明朗，股市受壓，多間投行裁員削減成本，高層的薪酬也受到影響。摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）於2022年的年薪縮水10%，由2021年的3500萬美元（約2.7億港元）跌至約3150萬美元（約2.5億港元），被摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）「爬頭」，戴蒙去年年薪合共為約3450萬美元。

據資料顯示，Gorman去年底薪為150萬美元，獎金為750萬美元，加上價值450萬美元的遞延股權和1800萬美元的股權獎勵，年薪約為3150萬美元。

大摩表示，Gorman年薪的決定，主因考慮到在充滿挑戰的經濟和市場環境中，公司2022年的業績不如前一年公司取得創紀錄的財務業績。

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編輯：袁諾曦