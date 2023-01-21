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【烏克蘭戰爭】西方未達成協議向烏提供坦克 美料難以年內完全驅逐俄軍

環球社會熱點 11:44 2023/01/21

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烏克蘭早前要求西方供應主戰坦克，北約成員國周五（20日）於德國召開會議協商。雖然一眾西方國家承諾向烏克蘭提供更多武器，但仍尚未就提供主戰坦克達成協議。美國官員會議後發表講話指，料烏克蘭軍隊很難在今年內，將俄軍驅逐出境。

波蘭或自行援德製主戰坦克 美增近200億軍援 【下一頁】

西方國家在德國Ramstein軍事基地舉行會議，會議一直圍繞德國是否同意向烏克蘭提供「豹2」（Leopard 2）主戰坦克，或是否允許其他擁有該款坦克的國家提供。最終西方國家承諾會提供大量其他屋企，包括防空系統等，但對於提供主戰坦克未有達成協議。

烏克蘭國防部長Oleskii Reznikov在會後表示，將會繼續商討主戰坦克供應議題。有美國官員表示，美國仍堅持不向烏克蘭提供艾布拉姆斯（Abrams）坦克的立場。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在會後表示，從軍事角度而言，烏克蘭在今年內將俄軍完全驅逐出境非常困難。

俄警告北約 敗走恐爆核戰 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（SPD）亦一直對軍事介入持有懷疑態度，憂慮行動或導致俄羅斯採取行動，將局勢進一步升級。德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）表示，無法確定何事將就向烏克蘭提供主戰坦克議題作出決定，但指若盟友之間達成協議，德國將迅速採取行動，同時強調需仔細權衡所有利弊。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在會議開始時感謝盟友支持，但同時指烏克蘭需要更多，及更快的支援，強調需要加快速度，令時間變成己方武器。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指，無必要誇大北約向烏克蘭提供重型武器的意義，指行動不會帶來任何改變，只會為烏克蘭帶來更多問題。

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責任編輯：李俊儀

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