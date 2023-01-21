【美股焦點】納指大挾升3%　高盛：罕有破紀錄期權交易勢影響大市

▲ 【美股焦點】納指大挾升3% 高盛：破紀錄期權交易勢影響大市

納指及標指愈升愈有，並接近全日高位收市，納指升2.7%，標指升1.9%，高盛衍生產品研究副總裁 Vishal Vivek 表示，大量周五到期的期權交易，將產生奇怪的交易走勢。Vishal Vivek在寫給客戶的評論指出，1月20日將有7970億美元的股票期權到期，規模為歷來第四大，以及為1年以來最大量，另外將有1.3萬億美元的指數期權需要轉倉，為不計季度結算以來最大規模，這與過去1年以來持續增加的期權交易的情況是一致的。

這對股市的影響，是投資者利用期權行使價與現貨差價進行博弈，尤其是接近未平倉合約的重倉區水平。以Tesla來說，正股周四收市價為127.17美元，一隻行使價130美元即未到價的認購期權未平倉合約達4.4萬張，為重倉區水平，期權價原本0.83美元，資金湧入正股推升股價後，雖然Tesla正股升4.9%，而該期權行使價於周五收市便升至3.4美元，投資者單日獲利達309.6%。

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記者：譚志偉