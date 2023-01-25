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【2023兔年運程】水晶、命理專家揭示12生肖姻緣運　籲分清正桃花及爛桃花

10:00 2023/01/25

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新一年想要催旺桃花，除了要分清楚人緣和姻緣外，亦要分辨正桃花和野桃花。水晶、命理專家阿炭指，來年屬鼠人士在主桃花紅鸞加持下，單身人士有望「脫單」，情侶可修成正果。另有咸池主情慾關係，可用月亮石催旺正桃花外，亦可用粉晶等屬火水晶催旺野桃花。

【2023兔年運程】新春行山吸財氣　開工吉時需視乎生肖

屬牛會因野桃花星天姚，令原有感情遭破壞，有穩定伴侶或已婚人士需小心，可用螢石、綠幽靈等屬木水晶破野桃花。

屬馬人士來年有天喜和鈴星，前者代表添丁，後者有「高速」之意，故屬馬人士或其伴侶可能會意外懷孕。若無意添丁者，可用白晶簇退走該運勢。

屬猴人士則有機會遇上年齡相差7年或以上的姻緣。

屬虎、兔、龍、羊、狗的人士，來年姻緣運勢較平淡，但屬羊的單身人士仍有機會從朋友中，獲得新姻緣。

蛇雞豬姻緣運差　易與伴侶起衝突

有人旺姻緣，自然有人會在情場失意。阿炭指，屬蛇人士已婚人士容易受到第三者介入，或偷情習慣被發現。

受制於殺傷力強的武曲、七殺星，屬雞的已婚或正拍拖人士容易因脾氣火爆，而多有爭執，甚至會出手。在天𣁽、天鉞星的幫助下，建議請長輩協助，以緩和感情衝突。

屬豬人士因空宮見陀羅，情侶之間的問題會「拖著且無法解決」，覓新伴侶甚至有機會遇上恐怖情人。

【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？

【兔年運程】塔羅占卜預測香港運程　籲港人注重生理心理健康

記者：殷凱怡

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