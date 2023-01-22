【2023兔年運程】兔年犯太歲生肖運勢解析　風水師教路化解方法（屬兔、龍、馬、雞、鼠）

每逢農曆新年，不少人都十分關心其生肖流年運程，特別是犯太歲的「你」。雖然每年均有4至5個生肖因犯太歲影響流年運程，但風水玄學顧問趙振鴻指，並非每一個犯太歲的生肖都是「凶」多「吉」少。即刻看看兔、龍、馬、雞和鼠，這5個在兔年犯太歲的生肖運程，和需要特別注意的事項啦！

【2023兔年運程】新春行山吸財氣 開工吉時需視乎生肖

兔（本命年犯太歲）：

有吉星「文昌」扶助，有利讀書、晉升；

受煞星「太歲」、「天哭」影響，偏財運較差，開支亦會較大；

容易因自覺與伴侶不合適而分手；

健康容易出問題，心緒不寧；

易有血光之災，需要多加注意被汽車和尖銳的金屬，如被刀所傷或遇交通意外；

屬兔整體運勢較差，宜配上豬形玉器。

龍（害太歲）：

工作雖較為奔波，需時常外出工作或出差；

吉星「太陽」幫助，工作較多表現機會，且順利；

有男性貴人相助，若上司為男性更有助事業；

財運不佳、偏財運稍差，應避免金融投資等；

凶星「六害」、「晦氣」影響，拍拖人士易有第三者介入，或因小事無故鬧分手；

屬龍整體運勢一般，宜配上羊形玉器。

馬（破太歲）：

貴人「天德」旺結婚、添丁等喜事；

單身人士桃花運頗豐，有望遇上合適對象並展開戀情；

有女性貴人相助；

身邊親人或會疾病纏身；

工作易受小人是非影響，有機會轉工甚至裸辭；

正財收入極不穩定，並受凶星「貫索」困擾，理財、投資時要謹慎小心；

屬龍整體運勢一般，宜配上狗形玉器。

雞（沖太歲）：

無吉星，且受到「歲破」、「蘭干」和「大耗」凶星影響；

無貴人相助，任何事都需要自己親力親為

事業發展很難前進，令正財運陷入僵局；

偏財運勢風險較大，投資需謹慎；

單身人士脫單困難，情侶易因將工作的負面情緒發泄到伴侶身上，引發衝突；

筋腱容易出問題，應避免在旅行時自駕遊；

屬雞整體運勢較差，宜配上羊形玉器。

鼠（刑太歲）：

貴人「祿勳」有助工作和學習能力發展，容易升學、升職；

另有貴人「福星」庇佑，有利加薪、花紅、投資等正財和偏財運

單身或是有伴侶人士，都有望花開結果；

「咸池」桃花星容易招惹爛桃花，帶來情感糾紛；

鼠女需多注意女性疾病；

凶星「卷舌」來犯，容易和別人有意見不合；

整體運勢較佳，宜配上猴形玉器。

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記者：殷凱怡

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