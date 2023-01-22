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【2023兔年運程】兔年犯太歲生肖運勢解析　風水師教路化解方法（屬兔、龍、馬、雞、鼠）

16:00 2023/01/22

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每逢農曆新年，不少人都十分關心其生肖流年運程，特別是犯太歲的「你」。雖然每年均有4至5個生肖因犯太歲影響流年運程，但風水玄學顧問趙振鴻指，並非每一個犯太歲的生肖都是「凶」多「吉」少。即刻看看兔、龍、馬、雞和鼠，這5個在兔年犯太歲的生肖運程，和需要特別注意的事項啦！

【2023兔年運程】新春行山吸財氣　開工吉時需視乎生肖

兔（本命年犯太歲）：

  • 有吉星「文昌」扶助，有利讀書、晉升；
  • 受煞星「太歲」、「天哭」影響，偏財運較差，開支亦會較大；
  • 容易因自覺與伴侶不合適而分手；
  • 健康容易出問題，心緒不寧；
  • 易有血光之災，需要多加注意被汽車和尖銳的金屬，如被刀所傷或遇交通意外；
  • 屬兔整體運勢較差，宜配上豬形玉器。

龍（害太歲）：

  • 工作雖較為奔波，需時常外出工作或出差；
  • 吉星「太陽」幫助，工作較多表現機會，且順利；
  • 有男性貴人相助，若上司為男性更有助事業；
  • 財運不佳、偏財運稍差，應避免金融投資等；
  • 凶星「六害」、「晦氣」影響，拍拖人士易有第三者介入，或因小事無故鬧分手；
  • 屬龍整體運勢一般，宜配上羊形玉器。

馬（破太歲）：

  • 貴人「天德」旺結婚、添丁等喜事；
  • 單身人士桃花運頗豐，有望遇上合適對象並展開戀情；
  • 有女性貴人相助；
  • 身邊親人或會疾病纏身；
  • 工作易受小人是非影響，有機會轉工甚至裸辭；
  • 正財收入極不穩定，並受凶星「貫索」困擾，理財、投資時要謹慎小心；
  • 屬龍整體運勢一般，宜配上狗形玉器。

雞（沖太歲）：

  • 無吉星，且受到「歲破」、「蘭干」和「大耗」凶星影響；
  • 無貴人相助，任何事都需要自己親力親為
  • 事業發展很難前進，令正財運陷入僵局；
  • 偏財運勢風險較大，投資需謹慎；
  • 單身人士脫單困難，情侶易因將工作的負面情緒發泄到伴侶身上，引發衝突；
  • 筋腱容易出問題，應避免在旅行時自駕遊；
  • 屬雞整體運勢較差，宜配上羊形玉器。

鼠（刑太歲）：

  • 貴人「祿勳」有助工作和學習能力發展，容易升學、升職；
  • 另有貴人「福星」庇佑，有利加薪、花紅、投資等正財和偏財運
  • 單身或是有伴侶人士，都有望花開結果；
  • 「咸池」桃花星容易招惹爛桃花，帶來情感糾紛；
  • 鼠女需多注意女性疾病；
  • 凶星「卷舌」來犯，容易和別人有意見不合；
  • 整體運勢較佳，宜配上猴形玉器。

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記者：殷凱怡

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