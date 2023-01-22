【2023兔年運程】新春行山吸財氣　開工吉時需視乎生肖

新正頭想求個吉利，保佑一年可以事業順利、賺到盤滿缽滿，絕對不能忽視開工吉時，和在新春開運。風水玄學顧問趙振鴻指，若然想加強一下兔年的財運，港人可以向南面行山，特別是前往位處香港南面的港島區的山徑郊遊，吸收今年正財位的天地靈氣和財氣。

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開工吉時方面，他表示吉日不止一日，但每個吉日亦有與其相沖的生肖。選對吉日吉時開工，對自身氣勢都有幫助。今年開工吉時則有5個，包括在正月的初二、初六、初九、十一和十二（詳見圖）。

▲ （趙振鴻Facebook圖片）

作為打工仔，甚麼時候開工未必可以控制。趙振鴻提到，即使安排不到合適的吉日吉時開工，打工仔們也可以透過WhatsApp等通訊軟件，向老闆、上司和客戶拜年。另可以回公司或在家中開啟電腦，並傳送電郵或開單。若然早過吉日開工，建議回公司後

不要拜年、不要派利事、不要張揚，務求低調到猶如不存在般。

此外，針對各個生肖在開工吉日時的衣著、注意事項和開運方法，他亦有以下建議：

生肖鼠：

在辦公枱上放財神擺設，有助升職加薪；

但因犯太歲，開工吉日穿着不宜大紅大紫，以免招惹是非閑言閒語。

生肖牛：

可以在開工吉日，自己的坐位上加上紅色咕臣，增加貴人力。

生肖虎：

在開工吉日前掃除枱面雜物，保持整潔，以便在吉日吉時開工；

在枱面東位放一盆綠色植物，有助增加自身運氣。

生肖兔：

開工吉日穿着不宜大紅大紫，以免招惹是非，令犯太歲的問題加劇；

當日適宜穿着溫和的顏色，令同事們感到你有親和力；

少說話多做事，亦能化解無謂的是非。

生肖龍：

在家居或寫字枱東南位放紅色之物，例如揮春、紅色植物等，有助化解犯太歲的問題；

佩戴一些紅色的物品、首飾，有助增加人緣桃花。

生肖蛇：

開工當日跟老闆拜年，多說祝福語，有助加強貴人力，有利事業或創業人士；

建議多走動，如新正頭前往金山郊野公園行大運。

生肖馬：

開工吉日多穿鮮艷的色彩，有助增加自身貴人力；

少說話多做事，避免不必要的是非；

在辦公枱北面位置放綠色植物，有助增加人緣。

生肖羊：

開工吉日宜佩戴綠色物件，例如玉器；

或在辦公枱的左手邊，放一盆小植物，催強工作運。

生肖猴：

在開工吉日吉時，在辦公枱放一個1元硬幣，並在同日下班時帶回家，有助財運及事業運。

生肖雞：

凡事宜靜不宜動；

開工吉日穿着不宜大紅大紫，宜以簡單為主，以免加強太歲殺傷力；

在家居及辦公枱東南位放紅色物品或紅色植物，可以減少是非小人。

生肖狗：

開工吉日穿着應大紅大紫，加強運勢。

在辦公枱多掛上揮春，及放土種植物。

生肖豬：

在辦公枱上放一隻羊的小擺設或羊的玉器，有助增加同事之間的人緣、感情。

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記者：殷凱怡

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