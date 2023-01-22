【2023兔年運程】新春行山吸財氣　開工吉時需視乎生肖

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【兔年運程】塔羅占卜預測香港運程 籲港人注重生理心理健康
新正頭想求個吉利，保佑一年可以事業順利、賺到盤滿缽滿，絕對不能忽視開工吉時，和在新春開運。風水玄學顧問趙振鴻指，若然想加強一下兔年的財運，港人可以向南面行山，特別是前往位處香港南面的港島區的山徑郊遊，吸收今年正財位的天地靈氣和財氣。
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開工吉時方面，他表示吉日不止一日，但每個吉日亦有與其相沖的生肖。選對吉日吉時開工，對自身氣勢都有幫助。今年開工吉時則有5個，包括在正月的初二、初六、初九、十一和十二（詳見圖）。
作為打工仔，甚麼時候開工未必可以控制。趙振鴻提到，即使安排不到合適的吉日吉時開工，打工仔們也可以透過WhatsApp等通訊軟件，向老闆、上司和客戶拜年。另可以回公司或在家中開啟電腦，並傳送電郵或開單。若然早過吉日開工，建議回公司後
不要拜年、不要派利事、不要張揚，務求低調到猶如不存在般。
此外，針對各個生肖在開工吉日時的衣著、注意事項和開運方法，他亦有以下建議：
生肖鼠：
生肖牛：
生肖虎：
生肖兔：
生肖龍：
生肖蛇：
生肖馬：
生肖羊：
生肖猴：
生肖雞：
生肖狗：
生肖豬：
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記者：殷凱怡
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