【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？

想2023兔年事事順利，不少人都會按九宮飛星宮位，擺放風水陣催運擋煞。命理翻譯師阿炭指，只要對應不同宮位，每年所需擺放的晶石陣都大同小異，如在正財位擺放聚寶盆，在喜慶位擺放粉晶樹等（詳見圖）。惟宮位的所屬方向，每年均有所不同，只需留意流年各宮位方向，重新調動便可。

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另一樣值得留意的是，今年的三煞方位於正西。三煞是劫煞、災煞、歲煞三者的合稱，該方位除了不宜動土和破土外，其對正的事物亦將會是該年的禍端。他舉例，若然家宅中，三煞位是

對著窗口位，容易有煞氣從窗口進入。那些煞氣的攻擊性甚至比對門口位更強。

除了可以放白晶化解外，建議減少開窗，以及用窗簾擋煞。

在辦公室中，若然三煞位對著上司房，來年容易成為該上司「出氣袋」，凡事遭到其刁難。

此外，阿炭又提到，在現今人才短缺的情況下，有意招聘人手的公司，可以在辦公室的正北方，擺放火屬性的水晶擺件，如紫晶和粉晶，或多種顏色的花朵，催旺主人緣和喜慶的九紫右弼星。切忌擺放水屬性的晶石，和會郁動的物件，以減低該方位的流動性和滅去該處的火屬運勢。

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記者：殷凱怡

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