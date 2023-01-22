  • 18°C
香港時間 : 2023122日 (週日) 09:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開工利是】兔年開工利是金額有驚喜　一文比較各銀行員工開工利是（附表）

Hot Talk 08:00 2023/01/22

分享：

分享：

【開工利是】兔年開工利是金額有驚喜　一文比較各銀行員工開工利是（附表）

農曆新年將至，香港大部分銀行陸續公布開工利是「銀碼」，除現金外，部分銀行更加設迪士尼樂園門票及酒店、海味、糕點以及假期回饋員工。其中，星展於虎年最後一個工作日公布，將會派發2850元獎金及100元開工利是，成壓軸「贏家」。除留意利是金額外，多間銀行為響應環保，紛紛透過自家應用程式發放開工利是。

銀行 金額 額外禮品 詳情
星展 100元利是及2850元獎金 - 【按此】
眾安國際 1000元 新年額外假、1位幸運員工獲價值1萬元ZA Coin 【按此】
花旗（美：C） 688元 增設生日假 【按此】
中銀香港 （02388） 500元 海味、兩張迪士尼門票 【按此】
Livi 500元 糕點 【按此】
滙豐 500元 - 【按此】
恒生 （00011） 500元 設抽獎送禮品卡、現金券及酒店Staycation套票 -
渣打 100元 兩張迪士尼門票、員工大抽獎送酒店住宿 【按此】

相關文章：

【e利是】新年派e利是邊間最著數　一文看清優惠（不斷更新）

【兔年利是】私銀利是封再掀炒風　花旗炒上800元、瑞銀最高索720元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 著數優惠 生日假 銀行 農曆新年 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 星展銀行 花旗銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【債務危機】民生銀行內地起訴副董事長盧志強及泛海系　索償逾70億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%
【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升236點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升236點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【PayMe利是】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT
【PayMe利是】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT
【美股焦點】納指大挾升3%　高盛：罕有破紀錄期權到期勢影響大市
【美股焦點】納指大挾升3%　高盛：罕有破紀錄期權到期勢影響大市
【美債上限】耶倫警告：若美國債務違約　削美元地位、經濟衰退不能避免
【美債上限】耶倫警告：若美國債務違約　削美元地位、經濟衰退不能避免
【美股收市】道指漲330點 納指升2.7% Alphabet、微軟升 高盛跌（不斷更新）
【美股收市】道指漲330點 納指升2.7% Alphabet、微軟升 高盛跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款