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【開工利是】兔年開工利是金額有驚喜 一文比較各銀行員工開工利是（附表）
Hot Talk 08:00 2023/01/22
農曆新年將至，香港大部分銀行陸續公布開工利是「銀碼」，除現金外，部分銀行更加設迪士尼樂園門票及酒店、海味、糕點以及假期回饋員工。其中，星展於虎年最後一個工作日公布，將會派發2850元獎金及100元開工利是，成壓軸「贏家」。除留意利是金額外，多間銀行為響應環保，紛紛透過自家應用程式發放開工利是。
|銀行
|金額
|額外禮品
|詳情
|星展
|100元利是及2850元獎金
|-
|【按此】
|眾安國際
|1000元
|新年額外假、1位幸運員工獲價值1萬元ZA Coin
|【按此】
|花旗（美：C）
|688元
|增設生日假
|【按此】
|中銀香港 （02388）
|500元
|海味、兩張迪士尼門票
|【按此】
|Livi
|500元
|糕點
|【按此】
|滙豐
|500元
|-
|【按此】
|恒生 （00011）
|500元
|設抽獎送禮品卡、現金券及酒店Staycation套票
|-
|渣打
|100元
|兩張迪士尼門票、員工大抽獎送酒店住宿
|【按此】
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記者：宋佩恩
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