【異動股】《男兒當入樽》港澳首周票房破1,800萬元 羚邦周五大升25%

媒體內容發行商羚邦集團(02230)宣布，其發行、改編日本暢銷漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房約486.8萬元（連優先場），並自開畫連續7天票房位列首位，首周累積票房逾1,800萬元。受消息推動，羚邦今日一度高見52周新高0.21元，全日收報0.194元，大升25%。

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羚邦去年底買入《THE FIRST SLAM DUNK》的香港及澳門地區獨家院線發行權利，該電影由漫畫原作者井上雄彥編劇和執導，東映動畫及DandeLion Animation Studio共同製作。集團當時認為，代理發行日本人氣長篇動畫電影，將鞏固集團在向客戶提供內容的優勢，增強及完善集團的生態系統，符合集團推行新投資及新業務的策略計劃。

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