【吉利175】吉利逾14億人幣收購 馬來西亞寶騰汽車近半股權

吉利汽車(00175) 宣布，公司直接全資附屬公司Linkstate，作為買方，與吉利國際香港作為賣方訂立寶騰協議，據此，吉利國際香港有條件同意出售及Linkstate有條件同意購買寶騰銷售股份及銷售貸款，代價分別為10.63億元人民幣及5,639萬美元，即合共逾14億人幣。於同日，Linkstate與吉利國際香港亦訂立ＤＨＧ協議，據此，吉利國際香港有條件同意出售及Linkstate有條件同意購買DHG銷售股份，名義代價為1美元。緊隨收購寶騰銷售股份及ＤＨＧ銷售股份完成後，集團將持有寶騰及ＤＨＧ各自已發行及繳足普通股股本之49.9％，且將通過權益法將彼等之財務業績入賬。

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寶騰主要於東南亞從事其自有品牌汽車之生產及銷售。 寶騰吉利戰略夥伴關係於2017年開始，為寶騰提供獲得吉利控股之平台及技術之機遇，從而為寶騰隨後的成功奠定了堅實的基礎。憑藉股東的大力支持，寶騰品牌在東南亞享有較高的聲譽及知名度。截至2022年9月止9個月，在銷量方面，寶騰品牌在馬來西亞市場及東盟市場之市場份額分別 達到20.1%及4.8%。

寶騰收購為吉利提供進軍東南亞右軚車輛乘用車市場之寶貴機會。憑藉寶騰之資源及經驗，吉利將可於寶騰收購事項完成後進一步加強在東南亞之業務發展。集團未來將繼續與寶騰合作開發寶騰品牌旗下之電動汽車。

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