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另派開工利是100元 星展香港向全體員工派2,850元獎金

股樓投資 22:50 2023/01/20

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辭舊迎新之際，星展銀行 (香港) 宣布，為答謝員工過去一年的辛勤付出，於年廿八 (1月19日) 特別為全體員工送上港幣2,850元一次性獎金，並將於初五啟市透過DBS digibank向香港員工派發港幣$100電子開工利是。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

星展已連續四年透過DBS digibank推行電子利是，同員工一齊推動綠色減碳，並祝大家福兔綿延，新年快樂。

另外， 星展銀行為慶祝農曆新年，推出「派得多，賺得多」推廣活動，推廣期由1月12日開始至2月15日，用戶完成合資格的電子利是、eDDA授權入錢及星展特快海外轉賬及匯款服務的顧客可獲得高達288元現金獎賞。

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

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編輯：黃銳

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星展銀行 補貼 港元 農曆新年 銀行 港股

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