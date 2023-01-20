另派開工利是100元 星展香港向全體員工派2,850元獎金

辭舊迎新之際，星展銀行 (香港) 宣布，為答謝員工過去一年的辛勤付出，於年廿八 (1月19日) 特別為全體員工送上港幣2,850元一次性獎金，並將於初五啟市透過DBS digibank向香港員工派發港幣$100電子開工利是。

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星展已連續四年透過DBS digibank推行電子利是，同員工一齊推動綠色減碳，並祝大家福兔綿延，新年快樂。

另外， 星展銀行為慶祝農曆新年，推出「派得多，賺得多」推廣活動，推廣期由1月12日開始至2月15日，用戶完成合資格的電子利是、eDDA授權入錢及星展特快海外轉賬及匯款服務的顧客可獲得高達288元現金獎賞。

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編輯：黃銳