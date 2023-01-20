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電力、燃氣及水上升14.7% 香港12月份通脹2%

理財智慧 22:56 2023/01/20

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政府統計處公布，去年12月綜合消費物價指數按年升2%，較11月的1.8%升幅為高。剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率2%，也較11月的1.7%升幅為高。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年12月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為2%，較2022年11月份（1.7%）為高，主要是由於新鮮蔬菜價格上升和資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2022年12月止的3個月的平均每月升幅為0.3%，而截至2022年11月止的3個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

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各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年12月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.7%）、衣履（上升5.1%）、基本食品（上升4.2%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.7%）、雜項服務（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項物品（上升0.5%）。另一方面，綜合消費物價指數在2022年12月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.5%）和住屋（下跌0.1%）。

去年全年CPI升1.9%

2022年全年計，綜合消費物價指數較一年前同期升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.7%、1.7%及1.8%。

政府表示，去年12月基本消費物價通脹率維持溫和，儘管新鮮蔬菜價格急升，能源相關項目價格進一步大幅上升，衣履和食品價格續錄明顯升幅，但其他項目承受的價格壓力仍大致受控。

展望將來，外圍價格壓力應維持顯著，本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加，通脹或因而面對上升壓力，但短期內應會保持溫和，當局會留意情況。

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編輯：黃銳

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經濟 綜合消費物價指數 香港 政府統計處 通脹 CPI 港股

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