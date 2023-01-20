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欠債權人至少34億美元 Genesis申請破產

環球政經 23:14 2023/01/20

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加密借貸商 Genesis，周五向紐約南區破產法院遞交了第 11 章破產聲請書。Genesis表示，它的資產和負債都在10億美元到100億美元之間，並且在向紐約南區美國破產法院提交的文件中估計它有超過100,000名債權人。

Genesis Global Holdco 在一份聲明中表示，它會考慮進行潛在的出售或股票相關交易以支付債權人，並且它有 1.5 億美元的現金來支持重組。

據路透社報道，Genesis欠債權人至少 34 億美元。Genesis是最大的加密借貸商之一，在主要交易所 FTX 崩潰後對加密資產行業造成衝擊波後，於 11 月 16 日凍結了客戶贖回，引發了對其他公司可能崩潰的擔憂。

瑞銀 (UBS) 貨幣和加密貨幣策略師 Ivan Kachkovski 表示，破產並未對市場造成衝擊，連鎖效應是否會持續還有待觀察。

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編輯：黃銳

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