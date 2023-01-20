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【環球加息】薩默斯警告：倘對通脹目標作鬆動　將是代價高昂的錯誤　令經濟再陷70年代衰退深淵

股市 22:49 2023/01/20

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【環球加息】薩默斯警告：倘對通脹目標作鬆動　將是代價高昂的錯誤　令經濟再陷70年代衰退深淵

美國前財政部長、哈佛大學經濟學教授薩默斯（Larry Summers）警告，對通脹採取溫和態度，將使經濟重新陷入1970年代的衰退深淵，並對「各地的勞動人民產生不利影響」。此言論被視為對包括前國際貨幣基金組織首席經濟學家Olivier Blanchard在內經濟學家建議的回應，該些經濟學家建議將通脹目標，從2%提高到3%，以避免衰退。

據彭博報道，薩默斯在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上向一個小組稱：「假設對通脹目標的某種鬆動將是一種救贖，將會是一個代價高昂的錯誤，它最終會產生不利影響，就像它在1970年代以驚人的方式所做的那樣。」

薩默斯並警告，央行倘在此時上調其通脹目標，將是嚴重錯誤。「在未能實現2%的目標，並一再強調對2%的承諾後，然後放棄目標，將對信譽造成非常大的損害。如果你能調整一次，你可以再調整一次。」

他指出，反事實（counter-factual）並非「我們能不能有更多的通脹而沒有衰退」，而是「如果我們不能應對通脹，我們很可能在某個時候出現更嚴重的衰退」。小組上的央行行長都一致認為，仍需要收緊貨策以遏制通脹，美國、歐元區和英國的通脹率仍然接近10%。

批評央行在疫情間量寬增納稅人負擔

薩默斯又批評央行行長在大流行期間的量化寬鬆操作，直指這是增加納稅人負擔。量寬政策下，央行實際上是將長期債務換成極短期債務，就像「世上每個公司的財務主管都在終止其債務」以利用低利率一樣。他指聯儲局現在資產負債表上按市值計算的虧損約為8000億美元，「回想起來，我認為這是很大的問題，除了考慮量寬的刺激方面，我們還需要關注量寬的資產負債表債務期限方面」。

相關文章：

【美國加息】摩通CEO戴蒙：料利率將升至5%以上　稱近期通脹放緩僅屬暫時性

【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰需要保持高利率一段時間以遏制通脹

編輯：胡學能

經濟 貨幣政策 財政政策 經濟衰退 世界經濟論壇 瑞士 哈佛大學 加息 量化寬鬆 英國
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