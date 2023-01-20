復星國際發盈警 2022年利潤跌至少80%

復星國際（00656）周五（20日）發盈警，預料2022年財政年度盈利，將較截至2021年財政年度下降不少於約 80%，由100.9億元（人民幣、下同）下降至不高於20億元。

而2022財政年度之收入預期較截至2021財政年度增長約 10%。公司稱，2022年內疫情反覆多發及國際資本市場震盪下行，導致企業成本端高企及二級資本市場投資浮虧增加，令集團整體產業運營及產業投資受到不同程度的影響。

隨着 2023 年國際商貿往來逐步恢復常態化，復星國際管理層預計本公司業務亦將迎來復蘇。展望未來，復星國際將進一步聚焦家庭消費產業，持續深耕全球化運營，為全球家庭提供優質的產品和服務。

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編輯:黃銳