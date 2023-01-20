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復星國際發盈警 2022年利潤跌至少80%

股樓投資 22:36 2023/01/20

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復星國際（00656）周五（20日）發盈警，預料2022年財政年度盈利，將較截至2021年財政年度下降不少於約 80%，由100.9億元（人民幣、下同）下降至不高於20億元。

而2022財政年度之收入預期較截至2021財政年度增長約 10%。公司稱，2022年內疫情反覆多發及國際資本市場震盪下行，導致企業成本端高企及二級資本市場投資浮虧增加，令集團整體產業運營及產業投資受到不同程度的影響。

隨着 2023 年國際商貿往來逐步恢復常態化，復星國際管理層預計本公司業務亦將迎來復蘇。展望未來，復星國際將進一步聚焦家庭消費產業，持續深耕全球化運營，為全球家庭提供優質的產品和服務。

【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新 美孚新邨三房戶叫價770萬【見下一頁

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放盤單位 美孚新邨8期百老匯街126-128號高層D室（物業編號：BH72835846）
實用面積 674平方呎
間隔 三房一套連儲物室
叫價 770萬元（最後更新日期：2023年1月20日）
賣點
  • 五、六年前豪裝，即買即住。
  • 最新期數，完成大廈維修。
  • 有匙，方便隨時睇樓。
  • 開放式廚房，增空間感，配套齊備。
  • 鄰近曼克頓山，樓下有超市、食肆，配套完善。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3wnSuV7

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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編輯:黃銳

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