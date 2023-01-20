復星國際發盈警 2022年利潤跌至少80%

上一篇文章
另派開工利是100元 星展香港向全體員工派2,850元獎金
復星國際（00656）周五（20日）發盈警，預料2022年財政年度盈利，將較截至2021年財政年度下降不少於約 80%，由100.9億元（人民幣、下同）下降至不高於20億元。
而2022財政年度之收入預期較截至2021財政年度增長約 10%。公司稱，2022年內疫情反覆多發及國際資本市場震盪下行，導致企業成本端高企及二級資本市場投資浮虧增加，令集團整體產業運營及產業投資受到不同程度的影響。
隨着 2023 年國際商貿往來逐步恢復常態化，復星國際管理層預計本公司業務亦將迎來復蘇。展望未來，復星國際將進一步聚焦家庭消費產業，持續深耕全球化運營，為全球家庭提供優質的產品和服務。
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新 美孚新邨三房戶叫價770萬【見下一頁】
|放盤單位
|美孚新邨8期百老匯街126-128號高層D室（物業編號：BH72835846）
|實用面積
|674平方呎
|間隔
|三房一套連儲物室
|叫價
|770萬元（最後更新日期：2023年1月20日）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
同場加映【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
編輯:黃銳