【美股焦點】CEO退任 Netflix上季訂戶大增766萬

Netflix周四（19日）公布第四季業績，第四季度全球付費淨訂戶增加766萬戶至2.3億戶，遠超預期的457萬戶。股價盤升6%。

期內，因為歐元債券虧損，以及期內美元相對歐元貶值，盈利按年跌90.9%至5,530萬美元，每股盈利0.12美元，遜預期0.45美元。收入按年增長1.9%至78.52億元，符合預期。Netflix指，往後業績將不再提供訂戶目標，更注重收入作為指標，而非會員增長。

另外，Netflix創辦人Reed Hastings放棄擔任聯席CEO職位，轉為執行主席。首席營運總監Greg Peters將與Ted Sarandos齊任聯席CEO。

Netflix 強調了第四季度新節目十分出色，星期三（Wednesday）為該平台上收視率第二高的電視劇、《哈利王子與梅根》、《山怪巨魔》和《鋒迴路轉：抽絲剝繭》等電影均表現不俗。

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編輯：黃銳