  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 23:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】CEO退任 Netflix上季訂戶大增766萬

環球政經 22:22 2023/01/20

分享：

分享：

Netflix周四（19日）公布第四季業績，第四季度全球付費淨訂戶增加766萬戶至2.3億戶，遠超預期的457萬戶。股價盤升6%。

期內，因為歐元債券虧損，以及期內美元相對歐元貶值，盈利按年跌90.9%至5,530萬美元，每股盈利0.12美元，遜預期0.45美元。收入按年增長1.9%至78.52億元，符合預期。Netflix指，往後業績將不再提供訂戶目標，更注重收入作為指標，而非會員增長。

另外，Netflix創辦人Reed Hastings放棄擔任聯席CEO職位，轉為執行主席。首席營運總監Greg Peters將與Ted Sarandos齊任聯席CEO。

Netflix 強調了第四季度新節目十分出色，星期三（Wednesday）為該平台上收視率第二高的電視劇、《哈利王子與梅根》、《山怪巨魔》和《鋒迴路轉：抽絲剝繭》等電影均表現不俗。

【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新 美孚新邨三房戶叫價770萬【見下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11
放盤單位 美孚新邨8期百老匯街126-128號高層D室（物業編號：BH72835846）
實用面積 674平方呎
間隔 三房一套連儲物室
叫價 770萬元（最後更新日期：2023年1月20日）
賣點
  • 五、六年前豪裝，即買即住。
  • 最新期數，完成大廈維修。
  • 有匙，方便隨時睇樓。
  • 開放式廚房，增空間感，配套齊備。
  • 鄰近曼克頓山，樓下有超市、食肆，配套完善。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3wnSuV7

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
電視 每股盈利 Netflix 電視劇 美元

上一篇文章

復星國際發盈警 2022年利潤跌至少80%

下一篇文章

擴張過急兼料經濟不景 Google裁員1.2萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年病咗點算好】年三十至初四政府診所名單 (附新冠口服藥物的私家醫生求診名單)
【新年病咗點算好】年三十至初四政府診所名單 (附新冠口服藥物的私家醫生求診名單)
【職場熱話】港男力數四大IT行業不好理由 指僧多粥少前景未明 網民：第四點根本就是事實
【職場熱話】港男力數四大IT行業不好理由 指僧多粥少前景未明 網民：第四點根本就是事實
【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產
【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！
【新年逗利市】市民派利是4年來最「手鬆」 一成四港人每封「100元或以上」 10蚊利是都仲有人派！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款