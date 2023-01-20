擴張過急兼料經濟不景 Google裁員1.2萬人

據彭博社報道，Google母公司Alphabet宣布，將裁員大約1.2萬人，占全球總員工人數逾6%，為繼微軟、亞馬遜後再一科技巨頭大裁員。

Alphabet CEO Sundar Pichai在內部郵件中指，這次裁員為全球性，跨越公司各個部門。他稱， Alphabet 在過去兩年迅速擴大員工人數時，與現時面臨著「不同的經濟環境」， Sundar Pichai 表示他對 裁員 決定負全部責任。 儘管如此，他說，Google正準備為用戶、開發人員和企業分享一些全新的體驗，而且視AI發展為未來的業務機會。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

在美國，Alphabet 已經向受影響的員工發送了電子郵件，員工將獲得遣散費和六個月的醫療保健支持。 Alphabet 的股價在盤前中上漲近 2.65%。



【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4





【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



編輯：黃銳