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擴張過急兼料經濟不景 Google裁員1.2萬人

股樓投資 22:12 2023/01/20

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據彭博社報道，Google母公司Alphabet宣布，將裁員大約1.2萬人，占全球總員工人數逾6%，為繼微軟、亞馬遜後再一科技巨頭大裁員。

Alphabet CEO Sundar Pichai在內部郵件中指，這次裁員為全球性，跨越公司各個部門。他稱，Alphabet 在過去兩年迅速擴大員工人數時，與現時面臨著「不同的經濟環境」，Sundar Pichai表示他對裁員決定負全部責任。儘管如此，他說，Google正準備為用戶、開發人員和企業分享一些全新的體驗，而且視AI發展為未來的業務機會。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

在美國，Alphabet 已經向受影響的員工發送了電子郵件，員工將獲得遣散費和六個月的醫療保健支持。Alphabet 的股價在盤前中上漲近 2.65%。


【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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編輯：黃銳

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美股 財務自由 Google 遣散費 美國 裁員 Alphabet

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