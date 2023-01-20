北水迎新年假 本周仍錄得淨流入

恒指本周大部分時間於21000點水平浮沉，直至周五（20日）借馬雲現身香港，帶動科網股造好下終爬升，收報22044點。北水周四（19日）起已提早歲晚收爐，不過本周仍錄得淨流入29.5億元人民幣，開年前先由負轉正。新東方在綫（01797）獲流入7.3億元成榜首。

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流入偏向醫藥板塊

本周流入偏向醫藥板塊，藥明生物（02269）及先聲藥業（02096）分別流入5億元及3億元。其他流入板塊未有大方向，有中海油（00883）、盈富基金（02800）均流入3.9億元，以及中國移動（00941）、安踏體育（02020）分別流入2.2億元及1.1億元。除了新東方在綫外，科網股繼續被北水大手沽出，騰訊（00700）、美團（03690）及快手（01024）各流出5.6億元、12.1億元及1,400萬元。另外，建行（00939）及碧桂園（02007）亦流出13億元及2.3億元。

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本文節録至imoney786期北水追蹤

資料來源︰瑞信

註：數據截至周四（2023年1月19日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為1月11至17日

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編輯：黃銳