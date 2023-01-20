【HSBC滙豐】滙豐帳目審計招標程序完成　羅兵咸永道獲續任核數師至2034年

HSBC滙豐 （00005） 公布，在正式而具競爭性審計招標程序結束後，董事會已批准重新委任羅兵咸永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）為該公司2025年及以後的法定審計工作的外聘審計師。審計招標程序考慮了大型審計公司和挑戰者審計公司，而程序由集團審計委員會領導。

滙豐指，作為英國的公共利益實體，該公司被要求每10年進行一次審計招標，每20年進行一次輪換，鑑於羅兵咸永道會計師事務所最初被任命為2015年年度報告和帳目的審計機構，公司在2021年年度報告和帳目中披露了開始進行審計招標的意向。

滙豐表示，會在2022年年度報告和帳目公布審計招標程序和評估標準的進一步細節，該報告將於2023年2月21日公布，而這項任命須經股東在公司2024年股東大會上批准。

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編輯：胡學能