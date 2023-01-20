【iM定存攻略】5厘絕跡 各銀行定期全面下調

踏入兔年，港元新資金定期全面下調，12個月5厘絕跡，現時12個月定存最高為富邦的4.6厘（起存額50萬元），其次為中信銀行（國際）的4.55厘（起存額5000元），南洋商業銀行的4.5厘（起存額100萬，500萬加0.1厘），其餘各大銀行皆約4厘左右。

而3個月方面，恒生現有4.68厘的特選客戶網上定存續期優惠，而新資金的話僅4.1厘。新資金最高的仍是富邦的4.3厘（起存額50萬元）、之後便是創興銀行的4.2厘（起存額5000元）、而滙豐、星展銀行皆有4厘。

另外，中銀香港（02388），預告，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，均可於今年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利市）」，7天定期存款年利率驚現18厘高息。每名合資格客戶於上述推廣期內，只可享受此優惠一次，以存款上限為10萬元，短存速賺息約345元。

本文節錄至796期（2023年01月21日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳