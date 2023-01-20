【大行報告】料今年虧損比預期少 高盛上調金蝶明年盈測逾4倍

高盛預計，金蝶（00268）今年虧損會較預期少，並把明年盈利預測由600萬元人民幣，上調至3,300萬元人民幣，又預計在2025及2026各年擴張5%。該行將對其目標價由19.16元上調至21.8元，相當於2023年預測市銷率12倍，評級「買入」。金蝶周五（00268）收市報17.66元，升幅2.6%。



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該行表示，對金蝶看法正面，料今年收入增長較去年加快，受大型企業雲方案業務加快、軟件功能改善支持平均每用戶收入及客戶數量擴張推動，業務環境亦在中國經濟重啟下整體改善。該行預期金蝶大型企業雲方案銷售在今年錄75%增長。





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另外，高盛對於金蝶的高端產品可擴大高端客戶市佔，並維持中端市場領導地位上維持樂觀看法。

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撰文：鄭昊彤