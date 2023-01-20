【大行報告】高盛：上調收入及盈利預測 對中國移動目標價升至64元

高盛表示，中國移動（00941）繼續主導5G流動業務，而隨著中國的電信商增長把重點轉向企業和雲端，中國移動在雲業務及客戶規模上，亦正迎頭趕上中國電信（00728）。該行上調中國移動2022至2024年收入預測5%至15%，盈利預測亦上調3%至12%。該行維持對其「中性」評級，目標價由58.9元升至64元。中國移動周五（20日）收市報 55.9元，升幅1.5%。



【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

該行指出，公司主要優勢是有強大的財務狀況及資源，可助其迅速擴大雲業務。 雲業務收入於去年上半年增長三位數，加上國企及政府的強勁需求，預計公司雲端及互聯網數據中心（IDC）收入在今年亦保持強勁。



【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4





【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤