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【大行報告】 中資電訊股受捧 獲野村全綫上調目標價 料今年行業盈利增長逾一成

股樓投資 09:40 2023/01/22

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中資電訊股獲多間大行接力唱好，加上中國電信集團穩定股價措施實施完畢，帶動中電信（00728）股價爆升，創逾3年高位，收報3.73元，升7.8%；A股（滬﹕601728）更漲停，報4.85元人民幣，大升一成。中國聯通（00762）亦創52周高，收報5.54元，升3.9%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

野村發表研究報告指，雖然去年受到疫情、供應鏈中斷等多個不利因素打擊內地電訊行業，但預料三大中資電訊商基本面仍有穩定增長，並受惠於核心業務均有穩定增長以及新興行業的強勁表現。該行調高三大中資電訊股目標價，當中中電信獲上調至「買入」投資評級，目標價調升32%至4.1元；另外維持聯通及中移動（00941）投資評級，分別是「中性」及「買入」，目標價則分別上調至5.6元及65元。

該行預料，中資電訊行業今明兩年的服務業務收入分別按年升7.7%及7.2%，盈利增長則分別按年升10.2%及8.7%。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：郭秀慧

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