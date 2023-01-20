▲ 【科技股女股神】Cathie Wood再減持京東 去年7月以來首次

有「女股神」之稱，以及方舟投資（ARK） 創辦人Cathie Wood自去年7月以來，首次減持京東 （09618） （美：JD）股票。據彭博滙總的Ark Investment Management LLC的每日交易數據，ARK Fintech Innovation ETF於本周四（19日）賣出6645份京東美國存託憑證（ADR）。Cathie Wood上一個出售京東的時期為2021年9月中旬至去年7月。

內地互聯網板塊企業此前被外界認為「不可投資」，隨着內地放鬆監管整頓，加上內地開始退出疫情相關的限制措施，該板塊正重獲華爾街的青睞。京東ADR自去年10月低位，已升約62%，騰訊 （00700） （美：TCEHY）美股漲幅更是超過90%。經過本周四出售後，ARK Fintech Innovation ETF持有150,318股京東股票。

Cathie Wood的旗艦基金在去年下跌67%後上漲了11%，她正購買其他增長型股票，包括電動車製造商TESLA（美：TSLA）和加密貨幣交易所Coinbase Global（美：COIN）。

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編輯：胡學能