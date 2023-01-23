【銀髮經濟】建銀：中國人口老化加速 政策支持銀髮經濟新藍海

中國面對人口老化問題，建銀國際發表報告指，中國人口老齡化加速是結構性問題，「新老年人」生活方式改變帶來商機，政策支持下利好銀髮經濟新藍海。

報告指出，根據2020年第七次人口普查，中國65歲及以上人口佔總人口的13.5%，進入適度老齡化社會。根據國家衛生健康委員會的預測，到2035年，這一比例將增加到約22%。

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生育率的快速下降迭加預期壽命的急劇上升相結合，導致中國的人口金字塔嚴重扭曲。事實上，2022年中國人口同比下降85萬人至14.1億，是自1961年以來的首次人口負增長。我們認為這將加速中國的人口老齡化問題。

得益於過去幾十年中國經濟的快速發展，如今的老年一代積累了可觀的財富和消費能力。高速的經濟發展也延長了平均壽命。因此，所謂的「新老年人」的數量將會增加。根據人力資源和社會保障部和中國社會科學院的數據，預計2021年年養老金總收入將達到6.6萬億元（人民幣，下同），且2022年將以中個位數的速度增長。

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老年消費市場規模將大幅增長，隨之而來的是消費模式的轉變。中國老年人群的首要消費特征正在從傳統的節儉轉向享樂。老年人將更多的錢花在與休閑、運動、時尚、美容和保健相關的產品上。

報告指，據頭豹科技研究院數據顯示，2021年老年人消費市場規模達到5.9 萬億元，預計2022至2026年複合年均增長率為15.2%，到2026年市場規模達到 12萬億元。

在消費升級的背景下，老年人的消費行為呈現出以下特點：1)更加注重產品質量，願意在娛樂休閑活動中消費；2)對服務更高標準的需求，包括更強的購物便利性和效率；3)由於網上購物的興起，產品購買更加智能化和數字化。

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去年12 月，中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）》，要求擴大老年消費，促進老年事業發展加快完善養老服務體系，包括醫療保健體系。報告認為，完善老年消費市場的產業標准和政策引導，正在為銀發經濟注入更大動力。供應鏈的改善和適老產品的推廣也正在釋放老年消費市場的潛力。

報告指，可以從中國不斷增長的銀髮經濟中受益的消費相關領域，包括休閑活動、與健康相關的活動和產品、美容和時尚產品、智能設備、與健康相關的餐飲產品（乳制品和補品）以及個人衛生用品。該行相信，在該細分市場擁有較高曝光率或擁有針對老年人的新業務線的公司將享有先發優勢，從長遠來看會帶來增量經濟效益。

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記者：李兆明

