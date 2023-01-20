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【男兒當入樽】THE FIRST SLAM DUNK票房衝破2000萬元　羚邦股價飈26%

股市 21:02 2023/01/20

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【男兒當入樽】THE FIRST SLAM DUNK票房衝破2000萬元　羚邦股價飈26%

羚邦 （02230） 公布，改編自日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》開畫日票房高達486.79萬元，截至今日（20日）中午，票房衝破2000萬，開畫連續7天票房第一。羚邦股價周五曾創52周高，高見0.21元，收報0.194元，升26%。

推紀念卡套及紀念珍藏版、料6月上旬發貨

羚邦推《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡連紀念卡套及限量紀念珍藏版，預售期將延長至2月5日，粉絲需到網上平台Ani-Mall訂購產品，料6月上旬發貨。

兩者均分別參照電影正式海報及前導海報設計，印有不同畫風的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道；限量紀念珍藏套裝含電影前導海報設計特別版成人八達通卡、獨家紀念裁判哨子及紀念幣。

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記者：伍鍵文

港股 羚邦集團（02230） 產品 網購平台 電影 設計 日本 八達通 高達
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