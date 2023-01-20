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【大行看法】瑞士百達財管：中資股估值仍處中性水平　料今年MSCI中國指數總回報約8%

宏觀解讀 20:23 2023/01/20

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【大行看法】瑞士百達財管：中資股估值仍處中性水平　料今年MSCI中國指數總回報約8%

瑞士百達財富管理新興市場策略師郝立安（Julien Holtz）認爲，儘管中資股尤其是離岸股票的估值自去年11月開始急劇反彈，但目前估值仍相對處於中性水平，加上基本面和技術指標都有利於中資股重新評級，料大市仍有進一步上升空間，故上調MSCI中國指數在年底目標價至76點，以目前價格計算，總回報約8%。

向上修訂盈利屬積極信號

郝立安表示，中資股自2020年以來面對的主要負面因素正在迅速消退，當局解除清零政策成為近期大市反彈的主要催化劑，故即使MSCI中國指數的市盈率已從約8倍上升至約11.6 倍，回到長期平均水平，估值仍有進一步上升空間，主要基於三大原因：（1）離岸及在岸的股票估值仍然相當便宜；（2）現時股市交投量較以往少，料交投量將會恢復；（3）自11月起，外資金不斷流入中國股市，北向流量目前接近其最高水平歷史水平。

他看好離岸股票指數的前景，得益於消費相關行業佔較高比重、持倉偏低及仍然相對低於A股的估值溢價。「越來越多消費及其他行業向上修訂盈利，屬於積極信號，料進一步支撐市場表現，同時中國的盈利增長預期處於新興市場的最高水準。」

實施大規模刺激措施的空間有限

國内消費方面，郝立安認爲，國內消費在過去三年持續低迷，目前可望回升，部分抵銷因出口放緩而導致的負面影響。自鬆綁封控措施後，中國逐漸呈現初步復甦跡象，而經濟活動已恢復到疫前水平的68%，高於11月份因施行「動態清零」的平均50%水平。郝立安指，加速經濟重啟或帶來較原先預期更快的經濟增長，但中國經濟的復甦動力仍然有待觀察。

瑞士百達財管認為，人行可能會繼續放寬政策，料上半年進一步減息，惟實施大規模刺激措施的空間有限。

另外，該行指，

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記者：伍鍵文

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