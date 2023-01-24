【生物科技】無人機eDrone 搜集大樹上生物様本　助科學家加快生物研究

▲ 無人機eDrone將改善戶外生物採樣

要進行與動物種類相關的生物研究，科學家通常透過搜集牠們遺留在土壤及水中的毛髮等環境DNA（eDNA）數據，以確定研究區域內存在的物種。但要從高大的樹冠上獲得更多的eDNA，以前極為費時費力；現在瑞士科學定研製出全新專用無人機eDrone，使採集生物樣本變得更為容易快捷。

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據科學期刊Science Robotices報道，eDrone由瑞士蘇黎世聯邦理工學院（Switzerland’s ETH Zurich research institute）、瑞士聯邦森林、雪及景觀研究所WSL（The Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL）及法國eDN技術公司Spygen研發。當科學家遙控eDrone降落在樹冠上的目標位置後，eDrone便可利用內置的深度感應鏡頭及其他感應器收集樣本。採樣完畢後，eDrone會自行返回地面，這時科學家可輕鬆從eDrone取走並研究當中的eDNA。

目前eDrone進行了多次測試，並從中採集了21種不同種類生物群的DNA。稍後eDrone將參加位於新加坡雨林的國際比賽，在24小時內盡可能於40公頃的雨林中採取最多物種數量的樣本。

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責任編輯：莫悠悠

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