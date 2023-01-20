【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬

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【國泰293】國泰去年虧損擴大 料蝕64至70億 全年載客人次增2.9倍
樓市交投氣氛好轉，買家加快入市。今期利嘉閣推薦的屋苑為美孚新邨，是本地老牌藍籌屋苑，鄰近港鐵美孚站，屋苑亦設巴士總站，交通配套齊全。此外，屋苑自設民生商場、食肆，亦毗鄰荔枝角公園，但最大賣點是交投活躍，容易轉手。
放盤單位為美孚新邨8期百老匯街126-128號高層D室，實用面積674平方呎，三房一套連儲物室間隔，向西南，望內園景，現叫價770萬元。值得留意的是，上址完成大廈維修，而單位於5、6年前翻新，可即買即住。
|放盤單位
|美孚新邨8期百老匯街126-128號高層D室（物業編號：BH72835846）
|實用面積
|674平方呎
|間隔
|三房一套連儲物室
|叫價
|770萬元（最後更新日期：2023年1月20日）
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢