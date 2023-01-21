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《有盈退休》：應該存哪隻外幣?

名人薈萃 00:10 2023/01/21

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過去幾個月，「食息族」大大高興，因定期存款，利息一度升至5厘，多年罕見。 自然，不少人又來問筆者這「哎吔投資明燈」，應該定存哪隻外幣？


當中，P姐最具代表性。她已75歲，長期食利息維持支出，拿着500萬元 ，本來做了人民幣定期存款，但只得不足2厘，相比美金港元，差一半。上周人民幣定期存款期滿，即致電筆者：「碌Sir，點搞？應否全部轉存美金或港元？」

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻


最穩健2隻貨幣


「P姐，基本分析，現今世界，其實只有2隻貨幣最穩健，正是美元與『人仔』（人民幣）。可見將來，美元霸權地位，絕不可能動搖，因涉及其國家安全與最大利益。


故此，哪個國家（包括盟友）威脅美元地位，美國都不惜開戰，不是開玩笑！加上，如今地面（合法）用美元的固然多，地下（一切國際非法活動）也指定以美元交易。這個現實，完全未見到有絲毫改變機會。故此，存美元，收高息，乃最明智決定！」
「那麼，『人仔』又如何？」


「『人仔』的強弱，關乎中國經濟實力。毫無疑問，在可見將來仍會不斷冒起，至今也未見任何國家發展速度能夠接近。意即，『人仔』也會繼續強。雖則2厘息，但也是次佳之選！」


定存外幣策略


「那麼，若你是我，會點辦？」


「三份二存美金，做一年定存；人民幣則三份一，做半年定存，再觀望！」


「有沒有其他貨幣可以考慮？例如日圓、英鎊、歐元……」


「日圓，就不要考慮了。這個國家死在自己人口及金融政策，基於不積極吸收外來移民及投資的原因，其經濟活動變『塘水滾塘魚』。老年人日多，年青人比例上日少，即少數人養大量人，哪會有前景？至於英磅，簡單，如今行行罷工一鑊泡，國家經濟方向大混亂，絕不值得持有，直至見到另一轉機才考慮！歐元？一日俄烏之戰未停，都不宜沾手！」


希望小弟分析幫到P姐及各位！

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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