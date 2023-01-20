【濠賭股】 澳門旅遊局指新春酒店預訂爆滿 濠賭股繼續亢奮 新濠升近7%

澳門旅遊局局長文綺華表示，新春酒店預訂率具體數據仍在收集，不過據業界反映基本爆滿，由於大年三十及初一適逢周末，預訂率獲提振，但個別日子如檔期中後段預訂率或有所回落。農曆新年前最後一個交易日，濠賭股繼續炒上，藍籌股金沙中國（01928）再創52周高，收報30元，升0.8%，成交額4.6億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

其餘濠賭股中，表現最好是新濠國際（00200），大升6.8%，報11元；永利澳門（01128）緊隨其後，升5.1%，報9.9元。銀河娛樂（00027）、美高梅中國（02282）及澳博控股（00880）升幅介乎1%至3.5%。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外，文綺華提到，近期港客量日均7,000多人次，個別日子突破1萬，希望隨着交通運力增加，如船務、夜航恢復，能達到日均8,000至1萬人次水平。

同場加映﹕【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧