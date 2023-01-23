見樓價開始反彈　高銀行估價半成搶入市　換樓客828萬買城中駅三房

中港通關，加上政府大幅放寬防疫措施，買家入市信心增強。美聯物業黃家迎表示，都會駅二期—城中駅三房，日前獲換樓客以828萬元承接。較大型銀行網上估價高約半成。

黃家迎表示，上述成交單位為城中駅7座中層H室，實用面積594呎，屬於三房間隔，單位最初於2021年2月開價1,030萬元放盤，放盤約2年時間，終獲換樓客以828萬元承接，累計減幅接近2成，折合實用呎價13,939元。他補充，買家因擔心樓價會反彈，有見單位符合預算，故近日加快換樓步伐。

資料顯示，原業主於2007年5月以342萬元購入上述單位，持貨超過15年，帳面獲利486萬元，單位升值約1.4倍。

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