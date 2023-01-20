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【國泰293】國泰去年虧損擴大 料蝕64至70億 全年載客人次增2.9倍

股樓投資 20:00 2023/01/20

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國泰航空（00293）公布2022年業務表現及12月客、貨運量數據，截至去年12月底止，預計集團將錄得股東應佔虧損約64至70億元，而2021年度淨虧損為55億元。

國泰於去年12月份載客人次為80.1萬，按年大升7.7倍，但相比疫情2019年同水平下跌73.3%。乘客運載率增加46.7個百分點至83.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加183.5%，較疫情下跌67.8%。

2022年全年計，載客人次較2021年增加291%，運力上升51.6%，而收入乘客千米數則上升 258.3%。

延伸閱讀：【大行點睇】富瑞：樓市第二季見底  下半年溫和反彈  首選股領展及恒地【見下頁

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貨運表現方面，去年12月運載10.6萬噸貨物，按年下跌21%，較疫情前水平下跌40%。按2022年全年計，載貨量較2021年同期減少13.4%，運力減少 19%，而貨物收入噸千米數則下跌29.8%。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

國泰行政總裁林紹波表示，12月份的旅遊需求顯著增長，尤其聖誕節是香港取消旅遊限制後的首個主要假期，然而月內的客運航班運力只是疫情前水平約 32%，集團月內日均載客逾25,800人次。

展望2023年，林紹波指出，集團旗下的國泰航空及香港快運預計於2023年底，可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

「客運方面，我們預計1月份及農曆新年期間的需求將持續強勁，主要受出行的休閒旅遊需求帶動。自香港和內地恢復免檢疫通關後，我們將繼續在可行的情況下盡快增加更多的航班及航點。我們目標是於2月底每周運作逾100對往返香港和內地14個城市的航班。」

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：李兆明

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港股 貨運量 疫情 國泰航空（00293） 國泰航空

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