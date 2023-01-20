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珀麗灣兩房呎售9,567元　創屋苑同類單位新低

股樓投資 19:20 2023/01/20

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香港置業曾金強表示，承接12月市場走勢，馬灣珀麗灣本月暫錄8宗成交，預期本月成交將挑戰雙位數。本行剛促成該屋苑2房戶的買賣成交，新買家斥508萬元入市，實用呎價跌穿1萬元，創屋苑同類單位新低。

上述售出單位為珀麗灣10座低層F室，實用面積約531平方呎，屬2房間隔，望翠綠園景。曾金強稱，業主以580萬元放售，其後香港加按息，而且股市持續下滑，買家觀望氣氛濃 成交收縮，業主跟隨市場續下調價格，直至近日，外區自用客鍾情珀麗灣環境，議價至508萬成交, 累減72萬元，實用呎價不足1萬元，僅9,567元，創屋苑同類單位新低。

資料顯示，業主於2009年6月以約199.3萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利308.7萬元，單位期內升值約1.5倍。

延伸閲讀【有相睇】有意在港長期發展 內地專才855萬買東堤灣畔海景三房 需付約256萬「辣招稅」【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

珀麗灣 馬灣 香港置業 二手市場

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