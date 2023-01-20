  • 18°C
香港時間 : 2023120日 (週五) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】蘋果新MacBook Pro、第2代HomePod等登場　Tesla Model X自動駕駛影片涉造假

科技 19:22 2023/01/20

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）一連兩晚突襲式推出新產品，星期二晚推出M2 Pro版MacBook Pro、M2 Max版MacBook Pro、 M2版Mac mini，以及M2 Pro版Mac mini；星期三晚則推出久未更新的HomePod（第 2 代），售價為2,299元，相比上一代HomePod在2021年停產前為2,399元更親民。

HomePod 16.3測試版已支援溫度及濕度感測，並將隨正式版HomePod 16.3推出，向所有HomePod mini用戶推出。

Tesla自動輔助駕駛系統自推出以來一直備受關注，惟因涉及多宗車禍事故，遭美國司法部調查。Tesla正面臨自動駕駛的犯罪訴訟，訴訟起源於2018年，前蘋果工程師黃偉倫（Walter Huang）在加州駕駛Model X時車禍身亡。原告律師認為Tesla誇大了電動車自動駕駛能力，導致車主誤信而釀成致命車禍。

據《路透社》報道，一位Tesla資深工程師在法院上作供，爆料指Tesla於2016年宣傳自動駕駛的影片背後，涉及大量人為操作，而非Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）所言的「車輛能自己開車」。

去年一連出現兩大類風靡全球的AI應用，包括有「最強AI」之稱的聊天機械人ChatGPT，以及輸入關鍵詞即可繪圖的AI，如Midjourney及Stable difusion等。AI根據用戶指令來生成圖像，早前已引起不少爭議，近日更有三位藝術家牽頭於美國起訴AI繪圖程式公司Stability AI、Midjourney以及DeviantArt，斥其侵犯「數百萬名人類藝術家」作品版權。

其他科技趣聞：

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車

【Google Search彩蛋】輸入關鍵字出現兔年煙花特效　農曆新年拼圖遊戲

【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
今日
【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤
今日
【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤
【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身
今日
【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身

你可能感興趣

【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
今日 10:00
【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤
今日 13:07
【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤
【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身
今日 15:01
【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身
交通事故 汽車 人工智能 手機Apps 科技產品 移動裝置 電動車 MacBook 自動駕駛 美國司法部

下一篇文章

【科企寒冬】疫後科企生意放緩　方保僑：未需過度憂慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車
【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤
【年三十開始】點搶PayMe新年大利是？　明日起掃廣告QR code玩AR遊戲求籤
【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身
【迎接兔年】Pokémon GO農曆新年限定　異色「火紅不倒翁」野外及團體戰現身
【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
【香港初創】區塊鏈存企業文件　便利審核申請
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
【Tesla影片涉造假】Tesla資深工程師供稱　宣傳Model X自動駕駛影片造假
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
【解封隱藏功能】HomePod mini氣溫及濕度感測功能　更新HomePod 16.3後解封
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款