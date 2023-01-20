【科技一周回顧】蘋果新MacBook Pro、第2代HomePod等登場　Tesla Model X自動駕駛影片涉造假

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）一連兩晚突襲式推出新產品，星期二晚推出M2 Pro版MacBook Pro、M2 Max版MacBook Pro、 M2版Mac mini，以及M2 Pro版Mac mini；星期三晚則推出久未更新的HomePod（第 2 代），售價為2,299元，相比上一代HomePod在2021年停產前為2,399元更親民。

HomePod 16.3測試版已支援溫度及濕度感測，並將隨正式版HomePod 16.3推出，向所有HomePod mini用戶推出。

Tesla自動輔助駕駛系統自推出以來一直備受關注，惟因涉及多宗車禍事故，遭美國司法部調查。Tesla正面臨自動駕駛的犯罪訴訟，訴訟起源於2018年，前蘋果工程師黃偉倫（Walter Huang）在加州駕駛Model X時車禍身亡。原告律師認為Tesla誇大了電動車自動駕駛能力，導致車主誤信而釀成致命車禍。

據《路透社》報道，一位Tesla資深工程師在法院上作供，爆料指Tesla於2016年宣傳自動駕駛的影片背後，涉及大量人為操作，而非Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）所言的「車輛能自己開車」。

去年一連出現兩大類風靡全球的AI應用，包括有「最強AI」之稱的聊天機械人ChatGPT，以及輸入關鍵詞即可繪圖的AI，如Midjourney及Stable difusion等。AI根據用戶指令來生成圖像，早前已引起不少爭議，近日更有三位藝術家牽頭於美國起訴AI繪圖程式公司Stability AI、Midjourney以及DeviantArt，斥其侵犯「數百萬名人類藝術家」作品版權。

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責任編輯：張寶燕

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