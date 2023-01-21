【港元定期存款】港元定存1年最高4.85厘　滙豐1年期4.2厘

▲ 滙豐罕有一周兩度減港元定存息。

港元定存息率普遍下跌，專家指，龍頭發鈔行連番帶頭減息，料中小行紛停戰喘息，順應拆息低企而跟減，冀在加息周期近尾聲，爭相降低資金成本壓力。滙豐1年期定存息減至4.2厘；恒生減至4.1厘，息率跟中銀相同，渣打險守4厘關。至於半年期，恒生保持特選客續期定存4.68厘，特選客戶斥新資金減至4.3厘；指定理財戶減至4.2厘。滙豐險守4厘，渣打減至3.9厘，息率跟中銀一樣。

3個月定期，恒生只維持特選客戶網上續期3個月定存享4.68厘，特選客戶以新資金開立的新息率僅4.1厘；指定理財戶險守4厘。滙豐減至3.7厘，中銀香港是3.7厘；渣打減至3.4厘，只供中小企客戶。

去年曾「瘋狂搶錢猛加息」的富邦，卻於1月16日及18日接連全綫減短中長息，當中把1年期5.1厘息下架，累劈0.5厘後至只得4.6厘。

整體中小行1年期，大眾財務4.85厘。富邦減至4.6厘，跟南商及創興相同；集友、創興及大眾銀行4.4厘。半年期方面，大眾財務4.7厘，恒生續期定存4.68厘，富邦4.5厘跟南商看齊。

至於高息榜，3個月年息仍是花旗的4.88厘稱冠，緊接其後是恒生的4.68厘及大眾財務的4.5厘。至於冠絕全城的高息王，是中銀下月推的7天期年息享18厘，跑贏恒生同期的10.9厘。

虛擬銀行天星（AirStar Bank）3個月削至3.6厘；半年期降至3.75厘；1年劈至3.8厘。

3個月由平安壹賬通（PAOB）的4厘摘冠。半年是富融（Fusion Bank）以及滙立3.8厘。1年是滙立的4.1厘奪冠，眾安（ZA Bank）3.31厘。1個月年息仍以PAOB的1.5厘居首；兩年期以livibank的4.2厘領先。

電子利市大戰

3行在送虎迎兔出奇招，中銀香港 （02388） 客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，均可於今年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利市）」，7天定期存款年利率驚現18厘超高息。每名合資格客戶於上述推廣期內，只可享受此優惠一次，以存款上限為10萬元，短存速賺息約345元。

滙立在新春佳節再推「Go息祭」，驚喜禮物隨時彈出。該行曾於1月16日推1個月快閃息9.8厘，門檻10元；以上限1萬元計，最多賺息82元。

另外，滙豐客戶單一存入達50萬元合資格新資金，並開立3個月定存，享500元現金獎賞；大戶若存入2,000萬元，最高獎2,000元，優惠至2月16日止。而星展則重推7天年息享10厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君