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【港元定期存款】港元定存1年最高4.85厘 滙豐罕有今年第3度減息

18:52 2023/01/20

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滙豐罕有一周兩度減港元定存息。

年關前拆息續低企，1個月拆息跌穿3厘大關，僅報2.95厘，難怪肖虎年最後一個交易周，竟多達18間大小銀行鬥劈港元定期存款息，再破自去年第四季以來全周最多減息的紀錄。

■虎年煞科周 滙豐1周兩連減 恒生、渣打齊出手

單以今天（1月20日）計，已有6間大小行追趕虎年減定存息尾班車，包括滙豐（HSBC）、集友、交銀香港、建行亞洲、天星及信銀國際。須注意，龍頭發鈔行罕有一周兩連減，繼本周一（16日）全面減定存息後，新近再削3個月及半年期；更是今年第3度出手，連續兩周削息。

虎年煞科周最矚目的，是3大行已爭相劈息，恒生銀行（00011）也於周初全綫減；周三（18日）輪到渣打香港（02888）作今年第2度降息。

還有花旗、工銀亞洲及南商全面減短中長息；招商永隆竟一日內兩度降息，例如撒兩年4厘息，累削0.6厘至3.7厘。建行亞洲取消1年4厘息，只得3.65厘；上商取消4厘息，大眾財務把5厘下架，富融向3個月短存開刀。東亞銀行（00023）、星展、創興及富邦一周兩連減，交銀香港更5連減。

專家指，龍頭發鈔行連番帶頭減息，料中小行紛停戰喘息，順應拆息低企而跟減，冀在加息周期近尾聲，爭相降低資金成本壓力。

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■中小行高息牌不再　富邦、南商5厘超高息下架

本周定存市況有3大特色，分別為︰

（1）擅打高息牌的中小行投降：去年曾「瘋狂搶錢猛加息」的富邦，卻於1月16日及18日接連全綫減短中長息，當中把1年期5.1厘息下架，累劈0.5厘後至只得4.6厘。繼南商把1年享5厘的截止期，原本於1月17日屆滿，巳提早於1月11日悄然結束；新推1年期減0.4厘至4.6厘。

奇招吸存 中銀派電子利市 滙豐現金獎賞  星展重推7天年息10厘

（2）另類搶存：3行在送虎迎兔出奇招，比方：本周標尾會逆市獨加中銀香港（02388），提早於年廿五（1月16日）預告，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利市，均可於今年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利市）」，7天定期存款年利率驚現18厘超高息。每名合資格客戶於上述推廣期內，只可享受此優惠一次，以存款上限為10萬元，短存速賺息約345元。

至於龍頭滙豐，1月16日新推着數，客戶單一存入達50萬元合資格新資金，並開立3個月定存，享500元現金獎賞；大戶若存入2,000萬元，最高獎2,000元，優惠至2月16日止。而星展則重推7天年息享10厘。

中資龍頭行以新春限定派電子利市享超高息，虛擬銀行則大玩Suprise，TOM集團（02383）有份虛擬銀行滙立（WeLaB Bank），在新春佳節再推「Go息祭」，驚喜禮物隨時彈出。該行曾於1月16日推1個月快閃息9.8厘，門檻10元；以上限1萬元計，最多賺息82元。

（3）劈息數目創紀錄：上周共有10間銀行鬥減息，如今踏入通關第2周，竟多達18間業界一減再減；僅大新（02356）、PAOB、眾安及中銀企硬，沒跟大隊減息。而信銀國際加完又減，本周一曾短加長减，可是其後連續4天掉頭劈息。

■恒生罕有優待3個月、半年特選客特惠息

此外，比拼4大行的短中長息，恒生罕有優待3個月及半年的現有資金、卻狠削新錢的特惠息，市料為免客戶流失。恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。

先說3個月期，恒生於1月16日只維持特選客戶網上續期3個月定存享4.68厘，卻勁減特選客戶以新資金開立的年息0.58厘、新息率僅4.1厘；又大幅調低指定理財戶0.39厘至險守4厘。滙豐於1月20日減0.3厘至3.7厘，中銀香港是3.7厘；渣打香港（02888）於1月18日減0.2厘至3.4厘，只供中小企客戶。

半年期方面，同樣恒生保持特選客續期定存4.68厘，卻大減特選客戶斥新資金參與的年息0.38厘、至4.3厘；又驟減指定理財戶0.29厘、至4.2厘。因滙豐於1月20日下調0.2厘至險守4厘，渣打於1月18日減0.3厘至3.9厘，息率跟中銀一樣。

論及長息，滙豐於1月16日減0.1厘至4.2厘；恒生於1月17日減0.2厘至4.1厘，息率跟中銀相同，渣打於1月18日削0.2厘至險守4厘關。

■高息榜執位 大眾財務1年4.85厘、半年4.7厘居首

另計及中小行，本周的高息榜大執位，主因是富邦連番劈息，變相令「財仔」得益。先說1年期，大眾財務減息較輕手，仍以4.85厘而晉級一哥。相反，富邦減至4.6厘而降班，跟南商及創興齊列亞軍；集友、創興及大眾銀行以4.4厘，3行重返三甲列。

同樣，半年期以大眾財務只削0.2厘、至4.7厘而獨霸榜首，東亞一周兩連減而落榜；反觀恒生善待續期定存客，以4.68厘而榮登第2位，富邦因減息而滑落兩級至季軍，以4.5厘跟南商看齊。

■冠絕全城高息王 中銀擬下月推7天年息18厘

3個月年息仍是花旗的4.88厘稱冠，緊接其後是恒生的4.68厘及大眾財務的4.5厘。至於冠絕全城的高息王，是中銀下月推的7天期年息享18厘，跑贏恒生同期的10.9厘。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周以3個月、6個月及1年期執位，因小米（01810）牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank），1月20日狠削3個月0.5厘，至3.6厘；半年期降0.45厘，至3.75厘；1年更劈0.5厘至3.8厘，3存期皆失落冠軍王座。

3個月現由平保（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的4厘摘冠。半年是工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）參股的虛銀、富融（Fusion Bank）的3.8厘；以及即使滙立減0.4厘，仍以3.8厘而呈雙冠王。

1年是滙立的4.1厘奪冠，跑贏眾安（ZA Bank）的3.31厘。其餘存期沒變，1個月年息仍以PAOB的1.5厘居首；兩年期以中銀香港、怡和系及京東數科參股的虛銀、livibank的4.2厘領先。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君
 

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