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C朗出4.4萬為葡萄牙新居聘家廚 因一刁鑽要求難請人

環球社會熱點 09:05 2023/01/21

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葡萄牙球星C朗拿度早前高薪轉投沙特阿拉伯球會艾納斯，目前正為於家鄉葡萄牙的億萬豪宅新居聘請廚師。C朗與女友開出約4,500英鎊（約4.4萬港元）的月薪，但因一項刁鑽要求至今仍未成功請到人。

沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽 【下一頁】

C朗（Cristiano Ronaldo）前年購入葡萄牙一棟土地興建豪宅，購入價連興建豪宅及裝修開支預計已為1,800萬英鎊（約1.7億港元），當時被外界形容為葡萄牙最貴的豪宅。

    點擊圖片放大
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豪宅樓高三層，室内面積已達到2.9萬呎，戶外空間更超過5,800呎，包括巨型花園。豪宅暫定於今年6月完工。

C朗與女友Georgina據報開出4,500英鎊聘請廚師，但仍未能填補空缺。原來因為豪宅内設有專門用於製作日本料理的區域，Georgina要求廚師懂得烹調日本菜。

C朗料獲沙特政府放行 准與未婚妻同居 【下一頁】

但C朗母親鍾情家鄉風味，因此他們同時要求廚師精通傳統葡萄牙菜。由於他們未能物色到同時懂得烹調兩款菜系的求職者，至今仍未請到人。

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責任編輯：鄭錦玲

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